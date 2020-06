Un astronaute de la NASA perd un miroir dans l’espace

L’astronaute de la NASA Christopher Cassidy, qui vient d’effectuer une sortie à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS), a perdu au cours de la mission un petit miroir fixé au poignet, a fait savoir le site Spaceflight Now. L’objet a glissé, pour une raison inconnue, de la combinaison et s’est éloigné de son propriétaire flottant dans l’espace à une vitesse d’environ 1km/h.

D’un poids d’à peine 50 grammes, le miroir ne présente aucun danger ni pour l’ISS, ni pour l’équipage, a précisé le site, ajoutant que l’astronaute en avait un de rechange. Des petits miroirs sont utilisés pour permettre de lire les inscriptions des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas être vus directement.

Une mission de six heures

Deux astronautes américains, Christopher Cassidy et Robert Behnken, ont réalisé une sortie extravéhiculaire le 26 juin, la première des quatre prévues, pour achever un travail pluriannuel consistant à remplacer 48 batteries vieillissantes du système d'énergie solaire du laboratoire par 24 unités lithium-ion plus puissantes. Le remplacement des batteries a débuté en janvier 2017 et doit prendre fin, selon les prévisions, le mois prochain.

Les deux hommes sont restés dans l'espace pendant six heures et sept minutes, a indiqué le site.

Douglas Hurley, le coéquipier de Robert Behnken à bord du véhicule spatial SpaceX Crew Dragon, et les cosmonautes Ivan Vagner et Anatoli Ivanichine, qui sont arrivés sur l’ISS à bord d’un Soyouz en compagnie de Chris Cassidy, ont assisté leurs coéquipiers à l'intérieur de la station.