Bio, russe et primée, cette huile de courge, «une matière et un goût nouveau», bientôt dans vos assiettes

Les produits bio intéressent de plus en plus les Français, y compris ceux produits en Russie. Biolio, un producteur d’huiles russe, a reçu la plus haute récompense pour son huile de graines de courge lors du 18e concours international «Les huiles du monde», organisé par l’Agence française pour la valorisation des produits agricoles. Reportage.

L’Agence française pour la Valorisation des produits agricoles (AVPA), une organisation non gouvernementale à but non lucratif, composée de producteurs et de passionnés du goût, vient de décerner deux prix à Biolio. Ce producteur russe d’huile, présent sur le marché interne depuis dix ans, a déjà été cité par Forbes dans le trio des meilleurs labels russes en 2014.

«Dans la difficile situation économique actuelle, il est très important que nous célébrions le succès des moyennes entreprises. Les PME ont, malheureusement, le plus souffert du coronavirus. Je suis sûr que votre récompense […] ouvrira aux produits de l’entreprise les portes du marché français et européen», a déclaré l’Ambassadeur russe.

© Sputnik . Oxana Bobrovitch Philippe Juglar, Président d'AVPA, transmet à Alexeï Mechkov, l'Ambassadeur russe, le prix descerné à Biolio pour l'huile de pépins de coiurge

En recevant le prix au nom des représentants de la compagnie Biolio, qui n’ont pu venir à Paris à cause de la crise sanitaire, Alexeï Mechkov, Ambassadeur de Russie en France, a déclaré être «très heureux pour le producteur russe»:

Encore largement inconnue dans la haute cuisine française, l’huile de courge fait son chemin pour qu’un jour, on la retrouve dans nos assiettes:

«Nous n’avons pas choisi l’huile russe, c’est l’huile russe qui s’est imposée», souligne Philippe Juglar, le président de l’AVPA au micro de Sputnik.

«Pour trouver les candidats de notre concours, nous prospectons un maximum de producteurs. Vous avez vu le succès notable des partis écologistes lors des élections municipales, il y aura donc une demande importante pour les produits qui peuvent garantir leur caractère écologiquement responsable», a conclu Philippe Juglar.

D’après ce dernier, certains chefs ont déjà incorporé cette huile –«une matière et un goût nouveau, qui interpelle»– dans leurs recettes d’hiver, pour accompagner pois cassés, lentilles, ou haricots blancs et verts.