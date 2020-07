Un F-16 s’écrase aux États-Unis lors d’un entraînement, le pilote décède – vidéo

Un avion militaire F-16 s’est crashé à la Shaw Air Force Base, en Caroline du Sud, le pilote est décédé, indique la page Facebook de la base aérienne. Une vidéo du lieu de l’accident a été diffusée sur les réseaux sociaux.

USAF F-16 pilot dies after crashing at Shaw Air Force base in South Carolina. https://t.co/feewjvUiZk pic.twitter.com/aKCqaTjpTE — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 1, 2020​

«Un F-16CM Fighting Falcon de l’US Air Force affecté à la 20e Escadre de chasse de la Shaw Air Force Base, en Caroline du Sud, s'est écrasé vers 23h30 hier, le 30 juin 2020, ici sur la base. Au moment de l'accident, l'avion effectuait une mission d'entraînement de routine avec un pilote à bord», indique la publication sur Facebook.

Le pilote de l'avion est mort et son nom n'est pas précisé. Les causes de la catastrophe ne sont pas non plus communiquées. Il a été souligné que les circonstances de l’accident étaient en cours d’investigation.