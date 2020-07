Les sous-marins russes dans l’Atlantique peuvent «menacer» l’Otan, selon le Wall Street Journal

La présence militaire russe dans l’Atlantique qui se manifeste par des exercices militaires de taille ou par le déploiement d’un nombre plus important de sous-marins, largement modernisés ces dernières années, «teste l’Otan» et les États-Unis, indique le Wall Street Journal.

La présence militaire russe dans l’Atlantique, constitue-t-elle une menace pour les États-Unis et l’Otan? Selon le Wall Street Journal, la réponse est définitivement oui. C’est surtout les exercices des sous-marins russes de 2019 auxquels 10 bâtiments ont participé, l’une des plus grandes manœuvres russes dans la région depuis la fin de la guerre froide, selon le quotidien, qui doit mettre la puce à l’oreille des membres de l’Alliance atlantique.

«Menace» pour «l'infrastructure critique des États-Unis»

L'activité accrue de Moscou montre sa «capacité à saper la stratégie de renforcement de l'Otan qui dépend du déploiement rapide de troupes américaines», estime le quotidien. Le déploiement des sous-marins russes dans l'Atlantique peut «menacer les navires militaires de l’Otan ainsi que l'infrastructure critique des États-Unis», poursuit-il.

La modernisation de la flotte sous-marine russe

Ces dernières années, la Russie a modernisé sa flotte sous-marine, héritée de l'Union soviétique, est-il indiqué. Les nouveaux navires russes sont plus silencieux et plus rapides et peuvent rester sous l'eau à de grandes profondeurs. Cet avis est confirmé par les experts, interrogés par le quotidien américain.

Dans la même interview, le spécialiste a également déclaré que les sous-marins nucléaires russes étaient «les plus meurtriers et les plus furtifs».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a à de nombreuses reprises fait remarquer que la Russie effectuait toujours ses exercices militaires en conformité avec les règles internationales.