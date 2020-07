Moscou soupçonne Washington de vouloir reprendre les essais nucléaires

Une impression se crée que les États-Unis se préparent à sortir du moratoire sur les essais nucléaires, estime le ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous avons l’impression que Washington prépare la communauté internationale à son éventuel retrait du moratoire volontaire sur les essais nucléaires encore en vigueur aux États-Unis, ce qui entraînerait en conséquence la complète destruction du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires», indique le ministère sur son site officiel.

Trump veut «un pacte nucléaire» avec Moscou

La partie russe constate en outre le caractère infondé des allégations selon lesquelles la Russie viole ses engagements inscrits dans le Traité sur la limitation des essais nucléaires souterrains passé entre les États-Unis et l’Union soviétique en 1974.

Début juin, Donald Trump a confié qu’il souhaitait conclure «un pacte nucléaire» avec la Russie, ce sujet étant selon lui «le plus important qu’il y ait dans le monde».

Le traité de réduction des armes stratégiques New Start, signé par Moscou et Washington en 2010, arrive à son terme en 2021. Selon l’administration américaine, le nouvel accord doit inclure la Chine et porter sur plusieurs systèmes d’armement non inclus jusqu’ici.