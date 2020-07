«Images horribles»: un réseau de pédopornographie démantelé en Italie

50 perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione e produzione materiale pedopornografico.

Indagini di #poliziapostale Torino e "pedinamenti virtuali" hanno permesso di identificare le persone che si nascondevano dietro nickname per mantenere l'anonimato in rete pic.twitter.com/O8Vjmi9sUm