La Chine avance trois propositions pour remettre en bonne voie ses relations avec Washington

Une amélioration des relations avec Washington est possible selon les propos tenus par Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, rapporte l'agence de presse Xinhua.

Pour ce faire, trois propositions ont été avancées au cours du Forum des think tanks et médias sino-américains.

Le ministre a appelé à «activer et ouvrir tous les canaux de dialogue», précisant que seule la communication pouvait dissiper les mensonges et les jugements erronés. Wang Yi a ajouté que toutes les questions pouvaient être mises sur la table. Puis le chef de la diplomatie chinoise a souligné que les deux parties devaient convenir d’une liste d’interactions pour passer en revue les domaines de coopération dans lesquels les deux pays sont engagés.

Enfin, la Chine a proposé une concertation et une coopération plus étroite dans la lutte contre le Covid-19.Wang Yi a déclaré que Pékin était prêt à partager des informations quant à la prévention et au contrôle du virus.

Sur les méthodes de traitement et un potentiel vaccin, des échanges sont également envisageables, affirme le ministre.

Pékin réclame l’arrêt des «actions de stigmatisations»

Le ministre des Affaires étrangères chinoisa néanmoins précisé que les États-Unis devaient cesser leurs actions de «stigmatisation» vis-à-vis de la Chine pour que des avancées soient rendues possibles.

Il a insisté sur le fait que les deux puissances devaient «être à la hauteur de leurs responsabilités internationales».

Les relations entre Pékin et Washington se sont notablement tendues ces dernières semaines en raison de désaccords sur le Covid-19 et sur la situation à Hong Kong. Le 7 juillet, le directeur du FBI déclarait encore que la Chine constituait «la plus importante menace à long terme» pour les États-Unis en matière d’espionnage économique.