Les chefs d'État-Major des armées russes et françaises ont évoqué les crises régionales par téléphone.

Les chefs d'État-Major des armées russes et françaises, Valeri Guerassimov et François Lecointre, se sont entretenus par téléphone pour discuter des questions de sécurité internationale et des crises régionales. La question de l’interaction bilatérale a également été soulevée, a fait savoir le ministère de la Défense russe.

«Le 10 juillet, le chef d’État-Major des forces armées de la Fédération de Russie, vice-ministre de la Défense russe, le général Valeri Guerassimov, a eu un échange téléphonique avec le chef des armées françaises, général d’armée, François Lecointre», indique un communiqué.

«La conversation a porté sur des problèmes pertinents de sécurité internationale, sur la situation des crises régionales ainsi que sur la question de la coopération», a précise le ministère russe.

Détails à suivre