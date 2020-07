Pékin appelle Washington à prolonger l’accord sur les armes nucléaires avec la Russie

En réitérant son refus de participer aux pourparlers concernant le traité sur les armes nucléaires New Start, la Chine a appelé les États-Unis à accepter la proposition russe au plus vite et à réduire leur arsenal. Ceci rendra possible l’adhésion d’autres pays aux négociations sur le désarmement, a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise.