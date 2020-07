Erdogan annonce que Sainte-Sophie accueillera les prières musulmanes dès le 24 juillet

Le statut de mosquée de Saint-Sophie rétabli, les prière musulmanes pourront s'y tenir dès le 24 juillet, a fait savoir le Recep Tayyip Erdogan. Il a toutefois tenu à souligner que l’entrée de la mosquée sera gratuite pour tout le monde, y compris pour les étrangers et les représentants d’autres religions.

Appelant à respecter la décision de la Turquie prise ce 10 juillet 2020 sur la conversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée, le Président turc a fait savoir que les premières prières musulmanes s'y tiendront à partir du 24 juillet. L'entrée sera gratuite pour tout le monde.

«Une fois les travaux préparatoires, qui avancent rapidement, achevés, nous prévoyons d'ouvrir Sainte-Sophie le 24 juillet en même temps que la prière du vendredi», a déclaré M.Erdogan dans un discours à la Nation diffusé par son service de presse.

«Suite à la privation du statut du musée, nous annulons l'entrée payante à Sainte-Sophie. Comme dans les autres mosquées, les portes de Sainte-Sophie seront ouvertes à tous, aux résidents, aux étrangers, aux musulmans, aux représentants d'autres religions», a précisé le Président turc.

Il a souligné que l’accès à la mosquée sera gratuit comme dans toutes les autres mosquées turques.

«Le but dans lequel la basilique Sainte-Sophie sera utilisée relève des droits souverains de la Turquie», a-t-il insisté.

Recep Tayyip Erdogan a signé un décret confirmant la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Un acte devenu possible après que le Conseil d'État turc, plus haut tribunal administratif du pays, a annulé ce vendredi 10 juillet une décision gouvernementale de 1934 qui conférait à Sainte-Sophie d’Istanbul le statut de musée.

La plus grande église chrétienne pendant un millénaire

Fondée par l'empereur chrétien Justinien, Sainte-Sophie a ouvert ses portes le 27 décembre 537. Pendant plus de 1.000 ans, la cathédrale a été la plus grande église du monde chrétien. Après la prise de Constantinople par les Ottomans et la chute de l'Empire byzantin en 1453, elle a été transformée en mosquée. Mais avec le décret de 1934 du fondateur de l'État turc moderne, Kemal Atatürk, l'édifice est devenu un musée. En 1985, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.