Elon Musk devient la septième personne la plus riche au monde

La fortune du PDG de Tesla, Elon Musk, vient de dépasser celle de l'homme d'affaires et investisseur américain Warren Buffett dans le classement Bloomberg Billionaires. Il devient ainsi la septième personne la plus riche au monde, selon CNN.

Elon Musk a devancé Warren Buffett dans le classement Bloomberg Billionaires et est de la sorte devenu la septième personne la plus riche au monde, rapporte CNN.

La fortune de Musk a augmenté de plus de six milliards de dollars (environ 5,3 milliards d'euros) vendredi 10 juillet, selon Bloomberg, après que l'action de Tesla a bondi de 10,8% pour atteindre un record de 1.544 dollars par action. Sa valeur marchande s'élevait à 286,5 milliards de dollars.

Elon Musk détient 20,8% des actions de Tesla, ce qui fait que sa participation vaut un peu moins de 60 milliards de dollars. Musk est également le principal actionnaire de SpaceX et d'une société privée de construction de tunnels.

La fortune de Warren Buffett a diminué cette semaine après qu’il a fait don de près de trois milliards de dollars d'actions Berkshire Hathaway à des œuvres caritatives, ce qui fait partie de son plan visant à céder la majeure partie de sa richesse à des entreprises philanthropiques.

Montée en flèche des actions de Tesla

Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 500% au cours des 12 derniers mois , dépassant la valeur de presque toutes les entreprises du S&P 500 et devenant celles qui valent le plus au monde dans le secteur automobile.

Elon Musk, âgé de 49 ans, pourrait éventuellement devenir la personne la plus riche du monde, devançant notamment le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, sur la base d'un barème salarial approuvé par les actionnaires de Tesla en 2018.

Fin mai, Tesla lui a octroyé des options d'achat d'actions d'un montant de 1,8 milliard de dollars. Options qu’il va utiliser pour la deuxième fois en un peu plus de deux mois.

Le package salarial d'Elon Musk présente un plan qui pourrait éventuellement lui donner 20,3 millions d'options d'achat d'actions au cours des 10 prochaines années.