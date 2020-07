Trump annonce la construction du «plus grand brise-glace au monde»

Les États-Unis sont en train de mettre au point «le plus grand brise-glace au monde», a annoncé le 10 juillet le Président américain. Il compte acquérir dix navires supplémentaires.

En déplacement au siège du commandement Sud des États-Unis le 10 juillet, Donald Trump a indiqué que son pays était en train de construire un brise-glace.

«Nous avons maintenant le plus grand brise-glace au monde en cours de construction. Nous allons tenter d’avoir, si nous le pouvons, dix brise-glaces supplémentaires. Maintenant, nous n'en avons qu'un, et la Russie en a 40. Nous en aurons deux, mais nous aimerions en avoir 10 [de plus, ndlr] », a-t-il tenu à souligner.

Acquérir à bas prix

Il a ajouté que son administration débattait actuellement de la possibilité de les acquérir à bas prix.

Protection des «intérêts nationaux» dans l’Arctique et l’Antarctique

«C'est beaucoup moins cher qu’auparavant. Cela vous surprendra», a résumé le locataire de la Maison-Blanche.

Au mois de juin, Donald Trump a adressé un mémorandum aux membres de son administration, ordonnant de mettre au point un programme de construction de brise-glaces pour l’Arctique et l’Antarctique.

«Les États-Unis développeront et mettront en œuvre un programme d’achat de brise-glaces en vue d’assurer la sécurité polaire et de protéger nos intérêts nationaux dans l’Arctique et l’Antarctique», est-il indiqué dans le document signé par le Président.