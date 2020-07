Scènes de panique à bord d’un vol Riyad-Cachemire en proie à des turbulences – vidéos

Un vol IndiGo en provenance de Riyad pour Cachemire a été frappé par de fortes turbulences juste avant l’atterrissage, provoquant un vent de panique à bord de l’appareil, rapporte le Mirror.

«À plusieurs reprises, l’avion a tremblé dangereusement, ce qui a paniqué les passagers, surtout les personnes âgées ayant perdu l’équilibre malgré le port de la ceinture de sécurité», explique un passager contacté par le journal.

Des images prises dans la cabine de l’appareil ont été publiées sur les réseaux sociaux:

​Kashmir bound flight from Riyadh hits Air Turbulence (clouds) before landing at Srinagar Airport. Excellent work done by pilot. All passengers are safe. #aviation pic.twitter.com/J8e4zO5Tkn

— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) July 12, 2020

​Atterrissage en toute sécurité

Bien que le personnel de bord ait tenté de rassurer les passagers, «certains ont été vus en train de prier à haute voix [...] et beaucoup ont récité des versets du Coran», raconte l’interlocuteur du Mirror.

Entre les cris et les pleurs, l’avion a finalement réussi à se poser à l’aéroport de Srinagar. La compagnie aérienne a publié un communiqué pour confirmer les turbulences et préciser que les pilotes avaient bien appliqué les procédures pour assurer la sécurité de tous les passagers de l’appareil.