La faim dans le monde s'aggrave, sombres perspectives en 2020, selon l'Onu

Près d'un humain sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une proportion appelée à s'aggraver en raison de la pandémie de Covid-19, selon un rapport annuel de l'Onu publié lundi.

D'après les dernières estimations, la faim touchait l'an dernier environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, peut-on lire dans le rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), rédigé avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'Unicef, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé.

Soit 10 millions de personnes de plus qu’en 2018, et 60 millions de plus qu’en 2014.

«Si la tendance se poursuit, on estime que d’ici à 2030, ce nombre dépassera les 840 millions de personnes. Cela signifie clairement que l’objectif (d’éradiquer la faim d’ici à 2030, établi par l’ONU en 2015, NDLR) n’est pas en voie d’être atteint», a déclaré à l’AFP Thibault Meilland, analyste des politiques au sein de la FAO.

Et c’était sans compter le choc sanitaire et économique causé par la pandémie de Covid-19, qui génère des pertes de revenus en cascade, renchérit les aliments, perturbe les chaînes d’approvisionnement…

Entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires poussées vers la faim

Selon le rapport, la récession mondiale due au nouveau coronavirus risque de pousser vers la faim entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires.

«Ce sont des hypothèses encore relativement prudentes, la situation est en pleine évolution», relève M. Meilland.

«Ce n’est pas une baisse (du nombre de personnes souffrant de sous-alimentation), c’est une révision. Tout a été recalculé sur la base de ces nouveaux chiffres», insiste M. Meilland.

L’estimation de la sous-alimentation dans le monde est largement inférieure à celle des précédentes éditions: le rapport de l’an dernier évoquait plus de 820 millions de personnes souffrant de la faim. Mais les chiffres ne peuvent être comparés: l’intégration de données nouvellement accessibles - en particulier issues d’enquêtes réalisées par la Chine auprès des ménages du pays - a entraîné la révision de l’ensemble des estimations depuis 2000.

«Comme la Chine représente un cinquième de la population mondiale, cette mise à jour a des conséquences importantes sur les chiffres globaux», pointe l’analyste de la FAO.

«Même si le chiffre global est inférieur», le constat d’une augmentation de la sous-alimentation depuis 2014 «se confirme», ajoute-t-il.