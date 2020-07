Poutine adresse ses vœux aux Français et à Macron à l’occasion de la Fête nationale

Vladimir Poutine a envoyé à son homologue français un message de félicitations à l’occasion du 14-Juillet, indiquant que les relations entre Moscou et Paris jouent un rôle important pour la sécurité et la stabilité en Europe.

Vladimir Poutine a félicité Emmanuel Macron à l’occasion du 14-Juillet, évoquant les perspectives des relations franco-russes et leur rôle pour la sécurité en Europe, a annoncé la présidence russe.

«Les relations russo-françaises ont une histoire très riche. L'interaction de Moscou et de Paris a toujours joué un rôle important pour assurer la sécurité et la stabilité sur le continent européen», a indiqué M.Poutine dans un message destiné à son homologue français. Le texte a été publié sur le site du Kremlin.

M.Poutine «s'est dit confiant pour continuer à travailler ensemble sur les questions urgentes de l'agenda bilatéral, régional et international dans l'intérêt des peuples de Russie et de France, ainsi que de l'Europe et du monde entier».

Les festivités du 14-Juillet ont commencé ce mardi par une cérémonie militaire sur la place de la Concorde qui remplace cette année le défilé militaire annuel en raison de la pandémie du Covid-19.