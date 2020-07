Un policier filmé en train de piétiner le cou d'une femme noire au Brésil – vidéo choc

É o Brasil. Policial Militar PISANDO NO PESCOÇO de uma mulher negra de 51 ANOS, desarmada. A mulher em questão, dona de bar, viúva, com cinco filhos, foi agredida após PEDIR ao policial que parasse de bater no amigo. Ela recebeu 3 SOCOS e desmaiou 4 VEZES .pic.twitter.com/dYmJJ3QRRE