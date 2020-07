Deux Algériens planifiant un attentat arrêtés en Espagne

La police catalane a annoncé via Twitter avoir arrêté deux Algériens au cours d'une opération antiterroriste.

🔴🔴 Detenim els principals objectius de l'operació, dues persones de nacionalitat algeriana pic.twitter.com/iixtbo30oY — Mossos (@mossos) July 14, 2020

Il s’agit de deux hommes, âgés de 41 et 43 ans, accusés de crimes d'appartenance et de collaboration active avec une organisation djihadiste, d'actes préparatoires d'activités terroristes, de formation et d'endoctrinement, rapporte La Vanguardia.

Une opération pour prévenir une attaque à Barcelone

L'opération, supervisée par le tribunal d'instruction numéro 6 du Tribunal national, s'est déroulée dans le quartier de la Barceloneta de la capitale catalane. Elle est la deuxième phase de l'opération d’envergure lancée le 15 janvier à Barcelone et à Igualada qui avait donné lieu à l'arrestation de 19 personnes, dont quatre sont toujours en détention provisoire.

Grâce à l'intervention de mardi matin, une cellule terroriste djihadiste qui préparait des attentats à l'explosif à Barcelone a été complètement neutralisée, selon un rapport de la police catalane.