«Guerre» sino-américaine: Trump annonce de nouvelles sanctions, un coup dur pour Pékin?

L’escalade entre Washington et Pékin continue. Donald Trump a engagé un nouveau train de sanctions contre la Chine et Hong Kong, mettant fin au traitement économique préférentiel de la cité. Une stratégie qui semble peu efficace envers la Chine, selon Mary Françoise Renard, spécialiste de la Chine, et des sources locales, interrogées par Sputnik.