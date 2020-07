Iran, Libye, Syrie et Covid-19 discutés lors de consultations franco-russes à Paris

Plusieurs sujets dont la situation en Iran, en Libye et en Syrie ainsi que la pandémie de Covid-19 ont été abordés ce jeudi 16 juillet à Paris par les directeurs politiques des ministères français de l’Europe, des Affaires étrangères et des Armées avec leurs homologues russes.

Des consultations consacrées aux sujets de stabilité stratégique et de crises régionales ont eu lieu ce jeudi 16 juillet à Paris entre les représentants de la Russie et les directeurs politiques des ministères français de l’Europe, des Affaires étrangères et des Armées.

Dans un communiqué, la diplomatie française indique que ces discussions ont été organisées dans la perspective de la prochaine tenue à Paris du Conseil de coopération sur les questions de sécurité (CCQS) qui doit réunir les ministres des Affaires étrangères et de la Défense français et russes.

«Dans le cadre défini par les deux envoyés spéciaux présidentiels, l’ambassadeur Iouri Ouchakov et l’ambassadeur Pierre Vimont, cette réunion a permis de faire le point sur la mise en œuvre de l’agenda de confiance et de sécurité, lancé à l’initiative du Président de la République et de son homologue russe l’été dernier», est-il annoncé dans le document.

D’après le communiqué, les parties ont également évoqué «les dimensions politiques et militaires des différentes crises régionales et internationales», notamment la situation en Iran, en Libye, en Syrie, sur le continent africain, ainsi que «les implications géopolitiques de la pandémie de Covid-19».

De son côté, la diplomatie russe indique que son pays a été représenté aux consultations par les vice-ministres russes des Affaires étrangères Sergueï Riabkov et Alexandre Grouchko, ainsi que par le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine.

Elle précise que les parties ont échangé sur des questions actuelles de la non-prolifération et la maîtrise des armements ainsi que sur celle de la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Plusieurs aspects des relations entre la Russie et l’Union européenne, de même qu’entre la Russie et l’Otan ont également été abordés.

Entretien des deux Présidents

Vendredi 26 juin, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de sujets bilatéraux ainsi que de la situation dans divers pays en crise tels que la Libye, la Syrie, l’Iran et l’Ukraine. Cet entretien a eu lieu près d'un an après l'accueil par le Président français de son homologue russe au fort de Brégançon, le 19 août 2019, peu avant le sommet du G7 de Biarritz.