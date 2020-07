Le volcan italien Stromboli se réveille et se déchaîne – vidéo

Une caméra de surveillance a filmé l’éruption du volcan italien Stromboli situé sur l'île italienne qui porte le même nom. Étant l'un des volcans les plus actifs au monde, il est connu pour ses fréquentes éruptions qui ont causé des morts. Des images montrent le volcan en éruption aux petites heures du matin ce dimanche, 19 juillet. Un panache de fumée noire et des éclats de lave pouvaient être observés dans le ciel.

Surveillance du volcan

Le volcan est tenu à l’œil par l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) et la protection civile depuis les éruptions successives de l'année passée. Le 3 juillet 2019, une éruption a provoqué une panique sur l’île et la mort d’un promeneur de 35 ans.

Aucun dommage n’a été rapporté pour le moment.

«Il y avait de la panique, bien sûr, surtout après ce qui s’est passé il y a un an, mais tout est sous contrôle», a assuré le maire Marco Girorgianni à La Repubblica. «Ces explosions, ne sont pas comme celles de l’année dernière, c’est pour cela que les sirènes n’ont pas retenti. Parce qu’il n’y a pas de danger particulier mais la structure a été activée.»