Le Président philippin appelle la police à arrêter ceux qui ne portent pas de masque

Le Président philippin Rodrigo Duterte a recommandé à la police d’interpeller les personnes qui transgressent l’obligation du port du masque dans le pays, rapporte le journal Philippine Star.

«Je ne suis pas contre l’arrestation de personnes qui ne portent pas de masque. Cela est peut-être banal, mais pendant une pandémie, cela peut être considéré comme un crime grave», a déclaré M.Duterte lors d’une réunion gouvernementale.

70.000 cas dans l’archipel

Selon lui, la détention dans un commissariat de police pouvait servir de leçon aux contrevenants.

Mardi 21 juillet, le ministère philippin de la Santé a fait savoir que le nombre de cas d’infection par le coronavirus dans l’archipel avait dépassé les 70.000. Dans le même temps, le pays compte 1.837 décès liés au Covid-19.

Selon les derniers chiffres de l’OMS, plus de 14,3 millions de personnes ont contracté la maladie à travers le monde, et plus de 600.000 personnes en sont décédées.