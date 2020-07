Un chasseur US filmé à proximité de l’avion de ligne iranien – vidéo

Une vidéo de l’approche des avions de combat américains F-15 vers l’appareil de la compagnie iranienne Mahan Air au-dessus de la Syrie a été relayée par la télévision publique iranienne Irib.

La chaîne montre des passagers hurlant alors que l’avion iranien semble tenter d'échapper à au moins deux avions de combat.

«Suite à cette action dangereuse du chasseur israélien, le pilote de l'avion commercial a réduit rapidement l'altitude du vol pour éviter d'entrer en collision avec le chasseur israélien, blessant (par conséquent) plusieurs passagers à bord», rapporte la télévision.

Une «mission aérienne de routine»

Le 23 juillet dans la soirée, l'agence de presse iranienne Fars a informé que deux avions de chasse israéliens s’étaient approchés d'un avion commercial iranien dans l’espace aérien syrien. Plus tard, Irib en se référant aux informations de l'équipage iranien, a déclaré que les chasseurs étaient américains et non israéliens.

Le Centre de commandement américain a indiqué pour sa part dans un communiqué que cette manœuvre était une «inspection visuelle» menée par un F-15 américain en «mission aérienne de routine». Selon l’armée, l'inspection s'est faite à 1.000 mètres de distance et a été menée «conformément aux normes internationales».