Les Russes «traversent un moment très difficile», estime Trump, le Kremlin répond

Après un entretien avec Vladimir Poutine, Donald Trump a indiqué qu’il estimait la situation dans la capitale russe comme «un moment très difficile» à vivre à cause de la situation épidémiologique. Le Président russe a tenu à préciser les propos de son homologue.

La situation engendrée par le Covid-19 a été parmi les sujets abordés par Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique le 23 juillet. Suite à cette conversation, le Président des États-Unis, dont le pays a enregistré plus de quatre millions de cas de coronavirus, a évoqué devant les journalistes le «moment très difficile» que traverse la Russie, et «surtout» sa capitale.

«Ce matin, j'ai parlé avec le Président Poutine et ils traversent un moment très difficile avec cela, surtout à Moscou», a-t-il dit.

Sauf que le Kremlin a pour sa part affirmé que Poutine avait indiqué à Trump qu'à Moscou «tout [allait] bien». Évaluant la situation globale, les deux dirigeants se sont mis d'accord que la pandémie de Covid-19 représentait un «défi énorme» pour tous les pays, a précisé le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

«À Moscou, tout ne va pas si mal, et c'est ce dont le Président russe a informé son homologue américain lors de la conversation téléphonique d'hier», a-t-il indiqué.

«Poutine a informé son homologue des mesures que nous avons prises dans le pays pour lutter contre le coronavirus, des mesures assez efficaces, ce dont témoigne la situation à Moscou et en Russie», a ajouté le porte-parole.

Les chiffres lié à l’épidémie

Selon les derniers chiffres de l'université Johns-Hopkins, le nombre de cas d'infection aux États-Unis a dépassé les quatre millions et plus de 144.000 patients atteints du Covid-19 en sont morts.

En ce qui concerne la Russie, au total 800.849 contaminés par le nouveau coronavirus ont été détectés et 13.046 sont décédés des suites de la maladie, d'après les chiffres officiels.