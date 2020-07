La France envoie les cinq premiers Rafale destinés à l’Inde

Cinq chasseurs Rafale destinés à l’Inde ont quitté lundi 27 juillet le site de Dassault Aviation à Mérignac, en Gironde, pour prendre la direction de la base aérienne indienne d’Ambala, a annoncé l’Indian Air Force (IAF).

«Les cinq premiers Rafale de l’armée de l’air indienne ont décollé du site de Dassault Aviation à Mérignac. Parmi ces cinq avions, il y a trois appareils monoplaces et deux biplaces. Le transfert sera effectué en deux étapes par des pilotes indiens», est-il indiqué dans le communiqué.

Pendant la première étape, les Rafale seront ravitaillés en vol par un avion de l’Armée de l’air française.

«Ce premier convoyage témoigne du bon déroulement du programme et du respect du calendrier des livraisons en dépit de la pandémie de Covid-19», souligne pour sa part Dassault Aviation.

Les avions devraient atteindre la base aérienne d’Ambala le 29 juillet, ajoute l’armée indienne.

Livraison accélérée?

Fin juin, le Hindustan Times a annoncé qu’après la confrontation meurtrière dans la vallée de Galwan, à la frontière himalayenne entre l’Inde et la Chine, New Delhi avait demandé à Paris de livrer six Rafale fin juillet au lieu des quatre envisagés. Un porte-parole de l'IAF a refusé de commenter ces informations, selon le journal.

Des Rafale pour l’Inde

Le vice-maréchal de l’armée de l’air indienne Manmohan Bahadur a qualifié l’accélération de la fourniture des Rafale de «bonne chose» à cause du conflit avec Pékin.

Le contrat franco-indien de 8,7 milliards de dollars portant sur l'achat de 36 avions de combat Rafale date de septembre 2016.

Quatre appareils ont déjà été officiellement remis à l’armée indienne et c’est leur arrivée en Inde qui était initialement attendue en juillet. La livraison des autres appareils doit s'étaler jusqu'en 2022. En mai, l’ambassadeur de France en Inde, Emmanuel Lenain, avait déjà confirmé que la France respectait le calendrier de livraison des Rafale à l’Inde. Selon lui, un avion a été remis à l’armée de l’air indienne fin avril en France conformément au contrat.