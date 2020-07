Les autorités belges expliquent comment éviter une nouvelle flambée de Covid-19

Le moyen le plus efficace de diminuer la propagation de Covid-19 est de limiter les contacts sociaux, a annoncé mercredi 29 juillet Frédérique Jacobs, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Érasme, qui a remplacé Yves van Laethem au poste de porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

La limitation des contacts sociaux est «la manière la plus efficace pour diminuer la propagation du virus. La situation actuelle est préoccupante. Nous pouvons encore cependant inverser la tendance. Nous vous demandons de ne pas chercher des échappatoires et de suivre les mesures mises en place», a indiqué Mme Jacobs.

De nouvelles restrictions décidées par le Conseil national de sécurité (CNS), lundi 27 juillet, pour endiguer la propagation du coronavirus sont entrées en vigueur en Belgique à partir de ce mercredi 29 juillet et pour au moins quatre semaines.

Nouvelles restrictions dues à la pandémie

Les Belges doivent notamment réduire le nombre de personnes au sein des regroupements sociaux de 15 à 5, ce que les autorités appellent la règle de la «bulle de 5». Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptabilisés dans ces cinq personnes.

«Nous ne pouvons élargir notre bulle familiale qu’avec cinq autres personnes. Par exemple votre grand-père, grand-mère, votre frère, votre sœur ou un bon ami […]. Ces contacts doivent rester les mêmes pendant le mois suivant et ils sont réciproques. Vous choisissez vos contacts et ils vous choisissent», a précisé Mme Jacobs.

Des règles spéciales sont en outre à respecter dans les commerces et dans le secteur de l’événementiel.

Les rassemblements entre amis, excursions, banquets, mariages et festivités privées sont limités à un groupe de dix personnes maximum et il faut maintenir une distance d’1,5 mètre ou porter un masque pendant ces manifestations. Pour les événements avec public, la limite maximale est fixée à 100 participants en intérieur et 200 à l’extérieur, associée à l’obligation de porter un masque.

Covid-19 en Belgique

Le nombre d'infections par le Covid-19 en Belgique a augmenté, passant à plus de 327 par jour en moyenne entre le 19 et le 25 juillet, soit une hausse de 70% en une semaine, selon l’Institut belge de santé Sciensano.

Vendredi 24 juillet, 479 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans le pays en une seule journée.

Le nombre d'infections en Belgique s'élève actuellement à 66.662. Soit 234 de plus que les 66.428 cas signalés par Sciensano le 28 juillet. Le nombre quotidien d’hospitalisations est aussi en hausse. La semaine dernière, il a quasiment doublé, avec 23 par jour, selon Mme Jacobs.