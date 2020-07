Moscou veut impliquer Paris et Londres dans les discussions sur le contrôle des armements

La France et le Royaume-Uni doivent être en première ligne dans les discussions sur le contrôle des armements, a fait valoir le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères Alexeï Zaïtsev.

«Afin de poursuivre ces travaux, nous considérons comme importante l’implication, en premier lieu, du Royaume-Uni et de la France, alliés des États-Unis au sein de l’Otan qui se présente comme une alliance nucléaire», a exposé M.Zaïtsev.

Des déclarations qui interviennent à l’issue des consultations russo-américaines tenues à Vienne du 27 au 30 juillet et qui portaient sur la sécurité internationale et le contrôle des armements.

Il a souligné que la partie russe restait disposée à mener des discussions multilatérales en vue d’assurer la prévisibilité et la retenue dans les domaines nucléaire et balistique.

Trump veut «un pacte nucléaire» avec Moscou

Début juin, Donald Trump a confié qu’il souhaitait conclure «un pacte nucléaire» avec la Russie, «le plus important [sujet, ndlr] qu’il y ait dans le monde».

Le traité de réduction des armes stratégiques New Start, signé par Moscou et Washington en 2010, arrive à son terme en 2021. Selon l’administration américaine, le nouvel accord doit inclure la Chine et porter sur plusieurs systèmes d’armement non inclus jusqu’ici.