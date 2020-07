Le projet éducatif SputnikPro remporte les IPRA Golden World Awards

Le projet de l'agence de presse internationale et de radio Sputnik a remporté le prix international Golden World Awards for Excellence in PR 2020, décerné par l'Association internationale des relations publiques (IPRA), qui définit les normes de la pratique des relations publiques dans le monde depuis 1955.

Le projet éducatif SputnikPro a remporté le prix international dans le domaine des relations publiques IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020. Il a été mis en avant par un jury international dans la catégorie «Pays, région et ville».

«Nous sommes reconnaissants pour cette haute appréciation de nos activités. SputnikPro a été lancé il y a un peu plus de deux ans et s'est avéré un projet d’actualité jouissant d’une grande demande. Le projet de notre agence permet aux débutants d'apprendre beaucoup sur certains aspects du travail de journaliste et leur offre une plateforme pour échanger des expériences et générer de nouvelles idées», a déclaré le rédacteur en chef adjoint de Rossiya Segodnya, Andreï Blagodyrenko.

SputnikPro est un projet éducatif du groupe de médias Sputnik pour les journalistes, les étudiants des établissements appropriés, les employés des services de presse et les responsables des médias. Il vise à permettre l’échange d’expériences et le développement de liens professionnels entre les collègues étrangers. Les modules du projet sont animés tant par les responsables des divisions de Sputnik que par de grands journalistes et experts russes.

Prix décernés aux meilleurs projets de communication

Depuis mars 2018, des classes de maître et séminaires de SputnikPro se sont tenus dans 22 pays, de l'Arménie à l'Inde et de la Grèce à la Chine. Plus de 3.000 auditeurs de 80 pays y ont pris part. Le projet peut être suivi sur la page Facebook appropriée.

Les autres lauréats dans d’autres catégories sont le Fonds mondial pour la nature (WWF), Viber, Coca-Cola, Lukoil, Pan American Energy, Samsung Electronics Russie, la municipalité métropolitaine d'Istanbul et d'autres entreprises et organisations.

Le prix IPRA Golden World Awards (GWA) est décerné par l'Association internationale des relations publiques (IPRA), l'une des plus vieilles organisations internationales dans ce domaine. L'Association définit les normes de la pratique des relations publiques dans le monde depuis 1955 et est reconnue par l'Onu. En tant qu'association professionnelle la plus prestigieuse en la matière, l’IPRA récompense chaque année les meilleurs projets de communication dans le monde, évaluant la complexité, la créativité et le caractère unique de ceux-ci.