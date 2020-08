La Russie réautorise les vols avec un autre pays à partir du 15 août

À partir du 15 août, les vols entre la Russie et la Suisse reprendront, a fait savoir l'état-major opérationnel de la prévention du coronavirus sur le territoire russe.

Ainsi, les vols reliant Moscou à Genève auront lieu une fois par semaine.

Le 1er août, la Russie a rouvert les liaisons aériennes internationales. Dès cette date, les vols ont été réautorisés avec le Royaume-Uni à Londres, avec la Tanzanie, à Zanzibar, avec la Turquie, à Ankara et Istanbul, et dès le 10 août avec Antalya, Bodrum et Dalaman.

