Cette compagnie autorise ses employés à rester en télétravail jusqu’en juillet 2021

Le géant américain Google a annoncé avoir décidé d’autoriser certains de ses employés à télétravailler jusqu’à la fin de l’année scolaire à venir, soit juillet 2021, à cause de la pandémie de Covid-19.

«Pour donner aux salariés la possibilité de s'organiser à l'avance, nous prolongeons jusqu'au 30 juin 2021 l'option permettant à ceux qui le souhaitent de travailler depuis la maison, pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'être au bureau», a déclaré le PDG de l’entreprise Sundar Pichai dans un message transmis à l’AFP.

Il explique également que la mise en place d'un calendrier fixe permettra aux employés ayant des enfants à charge, dont la rentrée est incertaine, de mieux s'organiser.

Comme l’indique le Wall Steet Journal, cette décision concernera presque tous les salariés à temps plein ou contractuels de la maison mère Alphabet dans le monde, soit environ 200.000 personnes au total.

Auparavant, Google avait prévu d’autoriser ses salariés à travailler depuis la maison jusqu’à fin 2020.

Selon une enquête menée par l'Association nationale pour l'économie des entreprises (NABE) et publiée le 27 juillet, une large majorité des entreprises aux États-Unis s'attendent à maintenir au moins en partie le télétravail une fois la pandémie passée.

Deux tiers des répondants estiment en effet que l'expérience de leur entreprise avec le Covid-19 conduira à l'avenir à des modalités d'embauche et de travail plus flexibles et plus de 80% des répondants ont indiqué que leur entreprise conservera «un certain degré» de télétravail après la crise sanitaire.

La Suède instaure le télétravail jusqu’en 2021

Après avoir attiré l’attention avec sa stratégie moins stricte face au Covid-19 et n'avoir jamais imposé de confinement à sa population, la Suède a appelé le 30 juillet à continuer le travail à domicile au moins jusqu’au Nouvel an. Une annonce qui intervient au moment où le pays a passé le cap des 80.000 cas.

Le but est de réduire la promiscuité dans les transports publics et de faciliter le déplacement des travailleurs essentiels.

De plus, l'Agence suédoise de santé publique a indiqué que si les «contacts augmentent à nouveau, il y a un risque considérable de nouvelle propagation au cours de l'automne».