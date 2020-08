Défense russe: al-Nosra a tenté de percer des positions syriennes, des pertes parmi les militaires

Les terroristes du Front al-Nosra* ont tenté de percer les positions de l’armée syrienne près de l’agglomération de Hamrat, dans la zone de désescalade d'Idlib, il y a des pertes dans les rangs des troupes gouvernementales, a annoncé Alexandre Chtcherbitski, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Au cours des 24 heures passées, le Front al-Nosra* a entreprise plusieurs tentatives de percer les positions de l’Armée arabe syrienne dans la région de l’agglomération de Hamrat. Toutes les attaques ont été repoussées, cependant d’importantes pertes techniques et humaines ont été subies. Il y a des pertes dans les rangs des militaires syriens», a-t-il déclaré.

Situation dans la zone de désescalade

La situation dans la zone de désescalade d’ Idlib s’est tendue en raison des provocations incessantes émanant de cette organisation terroriste. Rien qu’en juillet, la Russie a enregistré plus 140 cas de violation du régime de cessez-le-feu à Idlib.

Profitant de ce dernier, les terroristes se réorganisent, a-t-il encore précisé.

Et d’ajouter que la situation qui s’y est créée rendait évidente la nécessité d’une action conjointe entre la Russie et la Turquie dans le but d’éliminer les terroristes dans cette région.

*Organisation terroriste interdite en Russie