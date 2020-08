Explosions à Beyrouth: plusieurs bâtiments de représentations russes endommagés et une employée légèrement blessée

Les deux puissantes explosions qui ont retenti ce 4 août dans le port de Beyrouth ont légèrement blessé une employée de l’ambassade de Russie au Liban.

«Une blessure peu importante. Ses jours ne sont pas en danger. Une vitre s’est brisée et elle a été légèrement blessée», a déclaré un représentant de la mission diplomatique à Sputnik.

En outre, les déflagrations ont endommagé le bâtiment, a-t-il poursuivi.

«L’ambassade a subi des dégradations peu importantes de la façade», a-t-il ajouté.

Un préjudice a été également porté au siège de la représentation commerciale de la Russie à Beyrouth. L’onde de choc a fait voler en éclats les vitres des fenêtres et des portes de balcons. La représentation de Sputnik a elle aussi été endommagée.

Selon de premières informations, l’explosion n’a pas fait de blessés parmi le personnel de la représentation commerciale dont le bâtiment se trouve à plusieurs kilomètres de l’épicentre de l’explosion.

Entretemps, le consul du Kazakhstan au Liban a été blessé dans l’explosion, a annoncé le service de presse du ministère kazakh des Affaires étrangères.

«Les personnels de la mission diplomatique ont quitté les bureaux après la fin de leur journée de travail. Le consul, lui, est resté et a été légèrement blessés par l’onde de choc», a fait savoir le service de presse.

Il a ajouté que les diplomates restaient en contact avec les autorités locales pour préciser les informations concernant les citoyens kazakhs.

Le bâtiment de l’ambassade a été également endommagé.

Plusieurs dizaines de morts

Les deux explosions ont fait plus de 30 morts et plus de 3.000 blessés, vient d'annoncer le ministère libanais de la Santé. De précédentes estimations avaient fait état de 27 morts et quelque 2.500 blessés.

«C'est une catastrophe dans tous les sens du terme», a déclaré le ministre de la Santé, Hamad Hassan, interrogé par plusieurs télévisions alors qu'il visitait un hôpital et cité par l’AFP.

Un incendie a éclaté dans le port de Beyrouth. Plusieurs immeubles ont été détruits dans le secteur, a annoncé à Sputnik un représentant de l’association d’aide humanitaire.

Le Premier ministre, Hassan Diab, a annoncé un deuil national le 5 août.