Il obtient frauduleusement de l'aide gouvernementale pour s'offrir une Lamborghini

Un habitant du Texas a été placé en garde à vue pour avoir utilisé 1,6 million de dollars d'aide gouvernementale anti-Covid afin de s'offrir une Lamborghini et d'autres articles de luxe, selon le département américain de la Justice. Peu avant, un de ces concitoyens avait été aussi accusé d'avoir acheté une Lamborghini avec l'argent du programme.

Un habitant de Houston, au Texas, a été placé en garde à vue pour avoir obtenu frauduleusement plus de 1,6 million de dollars en prêts de la part du programme de protection des chèques de paie (PPP), a annoncé le département américain de la Justice dans un communiqué.

«Lee Price III, 29 ans, a dépensé l'argent pour des articles de luxe, de l'immobilier et des divertissements personnels», indique le document.

Il est accusé d'avoir fait de fausses déclarations à une institution financière, de fraude électronique, de fraude bancaire et de transactions monétaires illégales.

Un résident de Miami a fait de même

Il s'est notamment offert une Lamborghini Urus d'une valeur de plus de 200.000 dollars (169.000 euros), une montre Rolex et des biens immobiliers. Il aurait également dépensé des milliers de dollars dans des clubs de strip-tease et d'autres boîtes de nuit de Houston.

Fin juillet, le département de la Justice avait annoncé qu'un autre Américain, vivant lui à Miami, en Floride, avait obtenu frauduleusement près de quatre millions de dollars du PPP et en avait utilisé une partie pour acheter une Lamborghini Huracan coûtant 318.000 dollars (272.000 euros).

Les destinataires du programme

Le programme de protection des chèques de paie est destiné aux petites et moyennes entreprises pour les aider à survivre à la crise du coronavirus. Il offre aux employeurs des prêts à faible taux d'intérêt pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement que le gouvernement pardonnera s'ils évitent les licenciements. Pour la plupart des emprunteurs, il s'agit essentiellement d'argent gratuit qu'ils peuvent utiliser pour payer leurs factures et leur personnel.