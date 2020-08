Un puissant séisme frappe le Vanuatu

Un séisme de magnitude 6,5 a été enregistré ce mercredi 5 août, à 12h05 UTC, au large du Vanuatu, en mer de Corail, a annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), qui a d'abord évoqué la magnitude de 6,3.

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) parle quant à lui d'un séisme de magnitude 6,4.

Selon le CSEM, l'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 178 kilomètres au nord de Port-Vila, la capitale du Vanuatu, située à 539 kilomètres au nord-nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Son foyer se trouvait à 181 kilomètres de profondeur.

Situé au sud-est de la ceinture de feu, un arc volcanique majeur qui provoque éruptions, séismes et potentiellement tsunamis, le Vanuatu est considéré comme le pays le plus exposé aux risques naturels au monde par le World Risk Index dépendant de l'université des Nations unies pour l’environnement et la sécurité humaine.