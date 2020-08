Emmanuel Macron promet l'envoi d'une aide française au Liban et réclame une enquête internationale

Le porte-hélicoptères amphibie français Tonnerre transportant des médicaments, soignants et matériel partira jeudi prochain pour le Liban éprouvé par l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth, a annoncé jeudi 6 août le Président Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse au terme de sa visite dans la capitale libanaise.

Selon le ministère de la Défense, le porte-hélicoptères Tonnerre, long de 200 m, contient 69 lits d'hôpital avec extension possible et deux blocs opératoires et peut convoyer jusqu'à 900 soldats.

Le Président a en outre promis l'arrivée d'un nouvel avion français au Liban dans quelques heures. La France a déjà envoyé des sauveteurs de la Sécurité civile et du matériel sanitaire pour aider les secouristes libanais.

Aide financière

Par ailleurs, il a déclaré que la France mobiliserait plusieurs millions pour les écoles francophones et qu'une conférence internationale serait organisée dans les prochains jours pour mobiliser les financements internationaux pour le Liban.

Emmanuel Macron a annoncé son intention de revenir le 1er septembre à Beyrouth vérifier que l'aide proposée par la France était bien distribuée.

Enquête internationale

Le dirigeant français a appelé à lancer une enquête internationale et transparente sur les explosions qui ont dévasté le port de Beyrouth et les alentours, faisant au moins 137 morts et plus de 5.000 blessés.

"Il faut une enquête internationale ouverte, transparente pour éviter que d'abord des choses soit cachées, et aussi que le doute ne s'installe", a indiqué M.Macron.

Détails à suivre