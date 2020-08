Le nombre de contaminations par le Covid-19 repart en forte hausse en Italie

Alors que la pandémie continue sa progression dans le monde, ayant déjà fait plus de 721.000 morts, l’Italie constate une résurgence du Covid-19 un peu partout dans le pays. Ainsi, un bond de 38% des contaminations a été enregistré le 7 août en l’espace de 24h dont environ un tiers dans la région du nord-est de la Vénétie.

L’Italie a connu vendredi 7 août un bond de 38% des contaminations par le Covid-19 avec 552 nouveaux cas repérés en 24h, rapporte Associated Press.

Une telle hausse n’a pas été observée sur le territoire italien depuis la fin du mois de mai bien que le nombre de décès dus au nouveau coronavirus soit resté faible le 7 août avec seulement trois morts supplémentaires.

Ainsi, c’est la région du nord-est de la Vénétie, effectuant près de 16.500 tests de dépistage en une journée, qui a enregistré 183 infections, soit environ un tiers de ces nouveaux cas.

Luca Zaia, le gouverneur de la Vénétie, a déclaré que les nouvelles infections avaient été découvertes chez des habitants récemment rentrés d'Espagne, du Pérou, de Malte, de Croatie et de Grèce.

«Les vacances présentent un risque», a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien avant d’ajouter: «Chacun doit décider où il veut partir en vacances, mais c'est aussi vrai, que chez nous, depuis quelques semaines maintenant, nous voyons une concentration de patients qui ont été infectés en vacances».

D’autres foyers dans le centre et le sud du pays

De nombreux autres foyers d'infection ont été détectés également dans le centre et le sud de l'Italie . La plupart de ces cas étaient liés à des migrants secourus en mer ou aux étrangers qui sont revenus pour travailler dans des fermes, des restaurants ou des hôtels.

En outre, les autorités italiennes tentent de réprimer la vie nocturne dans des lieux touristiques comme les îles de Capri et Ponza ou dans les quartiers des bars de villes comme Rome, Milan et Naples, car de nombreux cafés et bars en plein air attirent des foules de jeunes qui pour la plupart ne portent pas de masques bien que les mesures de précaution soient toujours en vigueur dans le pays.

Bilan de l’épidémie

L'Italie recense ce samedi 8 août 35.190 décès dus au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, indique le bilan de l’université Johns-Hopkins. Au total, 249.756 contaminations ont été enregistrées sur son territoire.

En tout, la pandémie a fait plus de 721.000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon le bilan de l’université Johns-Hopkins. Plus de 19 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus 11 millions sont aujourd'hui guéris.