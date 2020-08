Première démission d'un ministre, celle de l'Information, après l'explosion de Beyrouth

La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé ce 9 août qu'elle quittait le gouvernement, selon la chaîne Al Jadeed. Il s’agit d’une première démission du genre depuis l'explosion meurtrière du port de Beyrouth laquelle a provoqué des manifestations massives contre les autorités.

«Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement», a déclaré la ministre lors de son allocution à la télévision ce dimanche avant d’ajouter:

«Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pas pu répondre à leurs attentes.»

Explosions dévastatrices

Mardi 4 août, une double explosion a détruit presque entièrement le port et a dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, soufflant les vitres à des kilomètres à la ronde. Bilan provisoire: au moins 158 morts et plus de 6.000 blessés, ainsi que près de 300.000 sans-abri.

Manifestation à Beyrouth

Une manifestation antigouvernementale rassemblant plusieurs milliers de personnes a éclaté à Beyrouth quatre jours après l'explosion. Les manifestants ont exigé des réformes et le départ des autorités actuelles.

Le rassemblement du 8 août a vite dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Les manifestants ont pris d'assaut les sièges de quatre ministères et celui de l'Association des banques. Selon la Croix-Rouge, plus de 230 personnes ont été blessées. Un policier a été tué, a rapporté l'AFP, se référant à la police libanaise.