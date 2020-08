Un photographe de Sputnik retrouvé incarcéré en Biélorussie après sa disparition

Le photographe de Sputnik à Minsk, Ilia Pitalev, a été retrouvé détenu ce 11 août dans un centre de détention de Zhodino, a rapporté à l'agence une source au sein du ministère biélorusse de l'Intérieur.

«Pitalev ne figure pas parmi les victimes. Il fait partie de ceux qui ont été emmenés hier au centre de détention provisoire de Zhodino. Selon des données préliminaires, il est en bonne santé. Les raisons de sa détention sont inconnues. Aucune plainte n'a été déposée», a déclaré la source.

La cause et les circonstances de sa détention sont encore inconnues. Les consuls russes travaillent à sa libération.

Tout contact perdu

Le photographe de Sputnik Ilia Pitale n'a pas donné de nouvelles depuis le 10 août. Le dernier contact avec lui a eu lieu à environ 17h40 [16h40 heure de Paris, ndlr].

«Il était sur le point de se rendre au monument sur l’avenue des Vainqueurs, il ne donne plus de nouvelles depuis», a annoncé le service de photo de l’agence.

Plus tôt, il a été annoncé qu’à l’issue de l’élection présidentielle en Biélorussie plusieurs journalistes russes avaient été interpellés: les employés du Daily Storm Anton Starkov et Dmitri Lasenko, le journaliste de Meduza Maxime Solopov, le correspondant de RT Konstantin Pridybailo, le journaliste de Sputnik Belarus Yevgeny Oleinik, des correspondants de la chaîne Dojd (TV Rain), trois collaborateurs de RT qui travaillent pour l'agence vidéo Ruptly et le journaliste Semyon Pegov.