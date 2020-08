Xi Jinping veut que les Chinois mettent fin au «gaspillage alimentaire»

Le Président chinois a exhorté ses compatriotes à mettre fin aux excès alimentaires, informe l’agence Chine nouvelle.

«Il est nécessaire de renforcer la législation et la surveillance, d’adopter des mesures efficaces, de créer un mécanisme à long terme et de supprimer vigoureusement le gaspillage alimentaire», expose le Président chinois.

Selon Xi Jinping , le phénomène de la surconsommation «terrifie et stresse». Bien que la production de céréales augmente d’une année sur l’autre, il faut rester attentif à la sécurité alimentaire . Et d’ajouter que la pandémie doit être un avertissement pour la Chine.

Il faut progressivement renforcer la sensibilisation et l’instruction, et enraciner l’habitude d’être modéré et économe. «Une atmosphère de honte pour le gaspillage de nourriture et de fierté pour l’économie doit être créée au sein de la société», insiste Xi Jinping.

Pas le premier appel

Comme l’explique Chine nouvelle, le Président chinois a toujours accordé une attention particulière à la sécurité alimentaire et appelé à lutter contre le gaspillage en prônant une consommation réfléchie. Depuis 2013, il donne des instructions importantes pour qu’une économie rigoureuse soit observée. Mais malgré ces mesures, le phénomène de surconsommation persiste.