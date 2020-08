La France prend position dans les tensions gréco-turques en Méditerranée et organise des exercices avec Athènes

Des navires et des avions français et grecs ont participé ce jeudi à des manœuvres conjointes en Méditerranée orientale sur fond de tensions entre la Grèce et la Turquie autour de l'exploitation gazière.

Un exercice naval entre la Grèce et la France impliquant des frégates grecques, une frégate et un porte-hélicoptères français et deux avions de chasse Rafale a eu lieu ce jeudi 13 août en Méditerranée orientale.



Une zone tourmentée

Le porte-hélicoptères Tonnerre, qui est en route vers Beyrouth pour y apporter de l'aide après l'explosion meurtrière du 4 août, a été rejoint dans la nuit de mercredi à jeudi par la frégate La Fayette qui a appareillé de Larnaca (Chypre) pour réaliser cet exercice, précise l’AFP.Au cours des manœuvres, les participants se sont entraînés à assurer la coopération des moyens aériens et l’amélioration de la capacité de combat.

La veille, Emmanuel Macron a annoncé un renforcement temporaire de la présence militaire française dans la région suite à la décision de la Turquie de prospecter des hydrocarbures dans des zones contestées par la Grèce et Chypre.

La France a temporairement déployé deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de la Marine nationale en Méditerranée orientale sur fond de tensions entre la Grèce et la Turquie autour de l'exploitation gazière

«Cette présence militaire a pour but de renforcer l'appréciation autonome de la situation et d'affirmer l'attachement de la France à la libre circulation, à la sécurité de la navigation maritime en Méditerranée et au respect du droit international», explique le ministère des Armées dans un communiqué.