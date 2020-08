Trump promet de «jeter un œil très sérieusement» sur une éventuelle grâce de Snowden

Le Président américain va «jeter un œil» sur une possible grâce d'Edward Snowden, ex-consultant pour l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA), a-t-il fait savoir lors d'une conférence de presse dans le New Jersey. Avant l'élection en 2016, Donald Trump l'avait considéré comme un «traître total» et avait promis de «le traiter durement» en cas d'accession au pouvoir.

«Beaucoup de gens pensent qu'il devrait être traité différemment et d'autres gens pensent qu'il a fait des choses très mauvaises», a affirmé Donald Trump. «Je vais y jeter un œil très sérieusement.»

Informations classifiées

Le lanceur d'alerte a livré aux journaux The Washington Post et The Guardian des informations classifiées sur les programmes de surveillance des services de renseignement américains et britanniques sur Internet en 2013.

Face aux accusations d'espionnage et de vol de documents appartenant à l'État par la justice américaines, Edward Snowden s'est réfugié en Russie la même année. À condition qu'il cesse son activité visant son pays natal, la Russie lui a proposé un refuge d’un an. En 2014, il a reçu un permis de séjour de trois ans, qui a été prorogé de trois ans en 2017.

En 2019, l'ex-employé de la NSA s’est dit prêt à retourner aux États-Unis et à se présenter devant le tribunal, mais à la condition que le procès soit objectif et équitable.