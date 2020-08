Le Royaume-Uni rejette les résultats de l’élection présidentielle en Biélorussie

Alors que les protestations anti-gouvernementales se poursuivent depuis le 9 août en Biélorussie, jour de la présidentielle, le Royaume-Uni a déclaré ce lundi ne pas reconnaître les résultats de l’élection. Le Premier secrétaire d'État et secrétaire d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth Dominic Raab a annoncé que l’élection biélorusse a été «falsifiée».

Par ailleurs, il fait savoir que Londres continue à travailler avec des partenaires internationaux afin de sanctionner les responsables et traduire en justice les autorités biélorusses.

Manifestations post-électorales

L’élection présidentielle du 9 août en Biélorussie a été remportée, selon les chiffres officiels de la Commission électorale centrale, par Alexandre Loukachenko qui a obtenu 80,1% des voix. La candidate de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa a été créditée de 10,1% des suffrages.

L'annonce des résultats a été suivie par un mouvement de protestation dans la capitale et dans plusieurs autres villes biélorusses. Les forces de l’ordre ont eu recours à des gaz lacrymogènes, des canons à eau, des grenades assourdissantes et des munitions en caoutchouc jusqu’à ce qu’elles décident de ne plus réprimer les manifestations.

Selon les chiffres officiels, plus de 6.700 personnes ont été interpellées lors des manifestations. Des centaines de personnes ont été blessées, parmi lesquelles plus de 120 agents des forces de l'ordre, et un manifestant a été tué, d'après le ministère de l'Intérieur du pays.

Pour l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa a remporté l’élection.