Des rassemblements en soutien au Président Loukachenko dans deux villes biélorusses - images

Après un meeting de soutien tenu dimanche 16 août à Minsk en présence du Président, deux autres villes biélorusses ont accueilli ce mardi des rassemblementssimilaires.

Ainsi, à Moguilev, dans l’est du pays, des partisans d’Alexandre Loukachenko se sont réunis sur la place Lénine, brandissant le drapeau national et des pancartes avec des slogansde soutien.

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенкоhttps://t.co/dOZEpuCc9F pic.twitter.com/BrmTy57BQb — РИА Новости (@rianru) August 18, 2020

À Gomel, dans le sud-est du pays, les manifestants ont apporté un gigantesque drapeau de la Biélorussiesur la place.

Des rassemblements en soutien à #Loukachenko ont lieu aujourd'hui dans plusieurs villes biélorusses.



Sur cette vidéo, le rassemblement à Gomel. De la scène, des «on essaye de semer la discorde parmi le peuple uni» se font entendre. pic.twitter.com/gj1ppXq73B — Sputnik France (@sputnik_fr) August 18, 2020

​Le meeting tenu dimanche à Minsk, le premier en soutien au Président depuis le début des manifestations, a rassemblé, selon le ministère de l’Intérieur, quelque 65.000 personnes. Le jour même, la ville a accueilli un rassemblement des partisans de l’opposition. Selon les estimations du correspondant de Sputniksur place, des dizaines de milliers de personnes y ont pris part.

Sur la place de l’Indépendance à Minsk, des manifestantsbrandissant des drapeaux blanc-rouge-blancétaient de nouveaux présents ce mardi soir.

Le rassemblement des opposants au Président #Loukachenko sur la place de l'Indépendance à #Minsk ce soir pic.twitter.com/0UMbsyUas3 — Sputnik France (@sputnik_fr) August 18, 2020

Protestations en Biélorussie

Des manifestations ont éclaté en Biélorussie le 9 août, jour de la présidentielle. Selon la Commission électorale, le Président en exercice a recueilli 80,1% des voix. L’opposition considère que Svetlana Tikhanovskaïaa remporté le scrutin

Au cours des premiers jours, les manifestations ont été réprimées par les forces de l’ordre: des canons à eau, des lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été utilisés. Selon les données officielles, plus de 6.700 personnes ont alors été interpellées. Des centaines de personnes ont été touchées, dont plus de 120 membres des forces de l’ordre, d’après le ministère de l’Intérieur. Deux manifestants ont trouvé la mort.