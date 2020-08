Dossier iranien: les Européens prendront-ils leur indépendance face aux États-Unis?

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni cherchent-ils à s’éloigner des États-Unis grâce à l’Iran? Si les discours sont similaires de part et d’autre de l’Atlantique sur la prolongation de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran, ces pays européens se sont néanmoins opposés au projet de résolution de Trump. Une opposition faite pour durer?

Les États-Unis enragent. Depuis le rejet de leur résolution de prolonger l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran décidé par le Conseil de sécurité de l’Onu vendredi 14 août dernier. Et dans sa colère, l’administration Trump s’en est particulièrement prise à ses partenaires européens, à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les trois puissances européennes se sont en effet abstenues lors du vote. Par l’intermédiaire de Kelly Craft, la représentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies, et de Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, Washington a dénoncé l’incohérence européenne: le discours ferme des Européens ne serait pas suivi par des actes.

Mais cette décision européenne d’éviter la prolongation de l’embargo sur les armes à l’Iran, et donc par conséquent de sauver l’accord sur le nucléaire iranien, marque-t-il une réelle prise de distance avec les États-Unis? Tout porte à croire que les capitales du Vieux Continent attendent avec impatience un tremblement de terre à Washington, avec une victoire semble-t-il espérée de Joe Biden dans quelques semaines.

Éléments de réponses dans ce nouveau Désalliances en bref.