Des manifestations au Brésil contre l’avortement d’une fillette de 10 ans violée par son oncle – vidéos

L’avortement d’une enfant de 10 ans a entraîné des protestations dans la ville de Recife, rapporte le quotidien Diario de Pernambuco.

La fillette avait été violée à plusieurs reprises par son oncle, depuis l’âge de six ans. Celui-ci, en fuite, n’a pas encore été interpellé.

Après une longue bataille juridique, l’enfant avait dû être transférée vers la ville de Recife, l’hôpital de sa région natale ayant refusé de pratiquer l’avortement. La localisation de l’établissement devant finalement procéder à l’intervention était censée rester secrète, mais l’information a fuité.

De nombreux manifestants se sont donc réunis devant le bâtiment et ont essayé de forcer les portes, comme le montrent des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

A criança já está sendo submetida ao procedimento. Não é a primeira vez que a Maternidade da Encruzilhada enfrenta as trevas. E continuará a sendo uma referência para mulheres humildes no Recife e um celeiro de obstetras que dão luz ao humanismo. Esses que ladram passarão. pic.twitter.com/v9ssHgIbHI — Maria Cristina Fernandes (@mcfernandes) August 16, 2020

Dans le coffre d’une voiture

La fillette a finalement pu être introduite secrètement dans l’hôpital, après avoir été cachée dans le coffre d’une voiture. C’est le médecin et obstétricien Olimpio Moraes, coutumier de ce genre d’opérations et déjà excommunié par l’Église, qui a pratiqué l’avortement. Au sortir de l’intervention, il a précisé que la patiente se portait «cliniquement bien» et semblait «soulagée».

Par la suite, des militantes féministes et pro-choix se sont aussi réunies devant l’hôpital, pour faire face aux manifestants. Leur action a également été filmée et les vidéos sont parues sur les réseaux sociaux.