La sécurité des vaccins à adénovirus pareils à Spoutnik V démontrée par l’armée US, selon son concepteur

Le premier vaccin au monde contre le Covid-19, Spoutnik V, est basé sur des vecteurs à adénovirus humains, incapables de se reproduire, et peut être considéré comme sûr si on se rappelle que des vaccins anti-adénovirus vivants ont été administrés à plus de 10 millions de soldats US depuis 1971, selon le Fonds d’investissements directs de Russie.