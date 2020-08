Loukachenko appelle à pardonner aux policiers biélorusses s’ils «ont eu tort quelque part»

Les policiers ont pu commettre des erreurs pendant les émeutes qui ont suivi la présidentielle du 9 août en Biélorussie mais le peuple devrait leur pardonner au nom de la sécurité du pays, a déclaré samedi 22 août le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, lors d’un meeting de soutien à sa politique à Grodno.

«Qu’allez-vous faire s’il y a du banditisme dans la rue? Qui allez-vous appeler? 01, 02, 03 ou 101, 102, 103, nous connaissons ces numéros de téléphone par cœur depuis que nous sommes enfants. N’attaquez pas ces gens. Ils sont des vôtres. Même s’ils ont eu tort quelque part, pardonnez-leur», a plaidé M.Loukachenko.

Évolution des actions de la police pendant les manifestations

Des manifestations se déroulent en Biélorussie depuis la tenue de l'élection présidentielle le 9 août, largement remportée par Alexandre Loukachenko. Selon la Commission électorale centrale, le Président a recueilli 80,1% des voix. Toutefois, l’opposition affirme que la victoire revient à sa principale rivale, Svetlana Tikhanovskaïa, qui totalise 10,12% des suffrages, selon le bilan officiel.

Les forces de l’ordre ont d’abord utilisé du gaz lacrymogène, des canons à eau, des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour réprimer les actions de protestations . Selon le ministère de l’Intérieur, il y a eu des centaines de blessés lors des émeutes, parmi lesquelles plus de 120 agents des forces de l'ordre, et trois manifestants sont décédés. Plus de 6.700 personnes ont été interpellées dans cette première période.

Toutefois quelques jours plus tard, la police a cessé de disperser les rassemblements et d'utiliser la force face à des manifestations plus pacifiques.