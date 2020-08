Zakharova lève le voile sur les plats servis au secrétaire d'État adjoint US pendant sa visite à Moscou - photo

À l’occasion de la visite à Moscou du premier secrétaire d'État adjoint américain Stephen Bigan, pour une réunion avec le ministre russe Sergueï Lavrov, un diner à la russe a été servi aux convives. Les détails du menu ont été dévoilés par la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

«Les partenaires sont arrivés. Rencontre de Sergueï Lavrov avec le secrétaire d'État adjoint américain Stephen Bigan à Moscou. Je sais que des questions sur le menu seront posées. Table russe, avec notamment une soupe au chou chtchi avec des champignons sauvages», a écrit brièvement Mme Zakharova sur Facebook.

Stephen Bigan est arrivé à Moscou le 25 août et s'est rendu dans un hôtel particulier du ministère russe des Affaires étrangères pour rencontrer Sergueï Lavrov. Lors des pourparlers qui ont duré une heure et demie à huis clos, les deux parties ont discuté de la situation en Biélorussie et de l’incident de l’opposant russe Alexeï Navalny. Ont également été abordées les questions de la Corée du Nord et le contrôle des armements.