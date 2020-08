L’armée russe transfère de l’équipement militaire sur l’autre rive de l’Euphrate

Conjointement avec les soldats de l’armée gouvernementale syrienne, les militaires russes ont mis en place un pont provisoire enjambant l’Euphrate, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, a appris aux journalistes Nikolaï Gloukhov, responsable de la traversée.

Et d’expliquer que le lieu de la traversée avait été choisi en fonction de la profondeur du fleuve et de la force du courant. «Plus de quatre mètres et demi, ce sera déjà une profondeur critique, le ponton peut ne pas résister et être emporté par le courant», a-t-il expliqué.

Participant à l’opération, les militaires syriens assurent avoir acquis une expérience importante:

«Nos camarades russes sont très exigeants. Ils ont un projet de travaux et nous le respectons même s’il nous semble que nous savons déjà tout faire», confie le lieutenant des troupes de génie Ibrahim al-Amam.

Traversée dans un panache de fumée

Une fois le pont en place, un entraînement au transport du matériel militaire à travers un nuage de fumée a eu lieu.

Un voie de navigation pour la traversée a en outre été mise en place, nécessaire pour la saison des pluies, lorsque le niveau de l’eau dans le fleuve peut devenir critique. La navigation est également enseignée par les Russes à l’aide d’équipements ramenés de Russie.

Une voie alternative existe pour transporter les cargaisons sur l’autre rive de l’Euphrate, ce fleuve long de quelque 2.700 kilomètres et traversant trois pays, mais elle est beaucoup plus longue.