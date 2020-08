Spoutnik V: le chef de cabinet de la Maison-Blanche préfère attendre un vaccin Made in USA

Interrogé sur le vaccin russe contre le Covid-19, le chef de cabinet de la Maison-Blanche a martelé qu’il ne prendrait pas ce vaccin, en soulignant que les États-Unis avaient, selon lui, «les normes de santé et de sécurité les plus élevées au monde» et qu’ils allaient poursuivre leurs propres protocoles en élaboration de vaccin, relate Politico.