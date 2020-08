Sanctions US contre l’institut lié à la création du vaccin: le Kremlin évoque une concurrence déloyale

Tandis que Washington a inclus le 48e Institut central de recherche à Serguiev Possad du ministère russe de la Défense sur sa liste de sanctions, l’accusant d'avoir travaillé sur des armes chimiques et biologiques, le Kremlin a qualifié cela de «théâtre d’absurdité» et d’un «autre exemple d'une lutte non cachée, frénétique, non concurrentielle».